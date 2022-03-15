Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi

"Çoğu kişi bizim İspanya'dan böyle bir sonuçla döneceğimizi düşünmemişti"

"Biz oraya teslim olmaya gitmemiştik"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, "İlk yarı iyi bir oyunla skoru da aldık. Sonuçta 3 puan bizim için çok önemliydi. Mutluyuz. Şimdi Barcelona ile çok önemli bir maçımız var. Bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İçeride inanılmaz bir atmosfer olacağından eminim" dedi.

Takım olarak bu sezon ligde beklentileri karşılayamadıklarını belirten Antalyalı, "Galatasaray'da oynuyorsanız her zaman şampiyonluğa oynarsınız. Bu sezon, bu açıdan istediğimiz gibi gitmedi. Taraftarın beklentisi çok yüksek. Bizim de beklentimiz yüksekti. Ligde istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa kültürüne alışık bir kulüp olduğumuz için orada çok farklı bir motivasyon var. Orada şu anda işler iyi gidiyor. Sezonun geri kalanını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.