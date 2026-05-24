TAYK 2026 Trofesi Marmara Kupası tamamlandı

Güncelleme:
Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen TAYK 2026 Trofesi'nin 3. yarışı Marmara Kupası, İstanbul-Adalar hattında 24 teknenin katılımıyla tamamlandı. IRC sınıflarında Orient Express 6, Akkök Holding/Cheese VIII, Garanti BBVA/Cheese V ve Canias-CTD/Electron birinci oldu.

İstanbul açıklarından başlayan rota; Yassıada, Çınarcık dönüş şamandırası, Sedef Adası, Büyükada Sığlık Çakarı ve Burgazada hattını kapsadı. Yarışlar, Caddebostan-Adalar hattında tamamlandı. IRC sınıflarında toplam 24 tekne mücadele etti.

İlk startta IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında 20 tekne parkura çıktı. Günün ikinci startı ise 4 teknenin mücadele ettiği IRC 3 ve IRC 4 sınıfları için verildi. IRC 0'da Orient Express 6, IRC 1'de Akkök Holding/Cheese VIII, IRC 2'de Garanti BBVA/Cheese V, IRC 3'te Canias-CTD/Electron zirvede yer aldı. IRC 4 sınıfında yarışan tekne, zaman diliminde parkuru tamamlayamadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
