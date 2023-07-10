TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı 11. kez düzenlenecek

İstanbul ile Bursa arasında gerçekleştirilen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, bu yıl 11. kez düzenlenecek. Yarış, Moda-Tirilye-Moda etaplarında 18, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

İstanbul ile Bursa arasında gerçekleştirilen TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı, bu yıl 11. kez düzenlenecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen TAYK-Eker Olympos Regatta için geri sayım başladı.

İstanbul'dan başlayarak Bursa'da devam eden, yelken sporunun en önemli etkinliklerinden biri olan organizasyon, Moda-Tirilye-Moda etaplarında 18, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Onlarca teknenin ve yüzlerce yelkencinin katılacağı yarış, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında gerçekleştirilecek.