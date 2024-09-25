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Tayfun Yungul'dan Karşıyaka Altyapısına Veda Yazısı

Tayfun Yungul'dan Karşıyaka Altyapısına Veda Yazısı
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Karşıyaka futbol altyapısı eski başkanı Tayfun Yungul, görevine veda etti. Yazısında, altyapıya olan katkılarını ve gelecekteki hedeflerini paylaştı. Yungul, 5 yıllık çalışmaları sırasında 53 oyuncu transfer ettiklerini ve altyapının gelişimi için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da geçen hafta futbol altyapı başkanlığı görevinden alınan takımın eski futbolcularından Tayfun Yungul, veda yazısı paylaştı. Yungul, "Daha önce de paha biçilmez emekler verdiğimiz ancak büyük hayal kırıklıkları ve büyük haksızlıklar yaşadığımız Karşıyaka futbol altyapısına 5 sene sonra dönüş yaptığımızda bazı şeylerin değişmiş olacağını hayal ederek yola koyulduk. Amacımız, hedefimiz günü kurtarmak veya bazı insanlara şirin gözükmek değil Karşıyaka'ya direkt oynayacak, performans sağlayacak, oyuna etki edecek ve değeri bulunduğunda kulübe maddi kazanç getirebilecek oyuncular kazandırmaktı. Bu amaçla yetenekleri, devamlılığı olan nitelikle, antrenmanla gelişim sağlayacak oyuncuları kulübümüze kazandırmak için canla başla mücadele ettik. İzmir'in kıyıda köşede kalmış amatör sahalarından, Türkiye Şampiyonası oynanan onlarca şehire kadar karış karış oyuncu taradık. İzmir çevresinde 678, 27 ayrı ilde Türkiye Şampiyonası'nın farklı yaş kategorilerinde 224 maç izlendi" dedi.

"Bu taramalar sonucunda U12'den U19'a kadar 53 oyuncu transfer edildi" diyen Tayfun Yungul, "Bitirmiş olduğumuz sezonda futbol altyapının tüm malzemeleri ve formaları kendi yarattığımız 1.3 milyon TL kapnak ile finanse edilmişti. Oyuncu kalitesini artırmaya çalışırken, lojmanda çıkan yemeğin kalitesini ve lojmanda kalan sporcuların konforunu da Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışır bir seviyeye getirmeye çalıştık. Zemini futbol oynamak için tehlikeli hale gelmiş olan suni sahamızın zemin değişikliği için bütün kurumlar ile irtibata geçtik ve nihayetinde değişim için tarih aldık. A takıma çıkıp geçen sezon 23 maçta 11 oynayan Ferdi Burgaz, bu disiplin, bu sistemin yetiştirdiği genç değerdir. 5 yıl önce futbol altyapıya transfer edilen ve olmadığımız dönemde gönderilen Kerem Dönertaş, Oğuzcan Çalışkan (Keçiörengücü), Caner Cengiz (Somaspor), Mustafa Çalışkan (Bornova 1877) ve bu sistemin yetiştirdiği ismini sayamadığımız en az 10 oyuncu daha profesyonel liglerde mücadele etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tayfun Yungul açıklamasını, "Karşıyaka altyapısına olan güveni yeniden tahsis ederek ücretli yapmış olduğumuz seçmelere birçok şehirden yüzlerce gencin katılımını sağladık, buradan elde ettiğimiz gelir ile 5 sene önce bizim yaptığımız fitness merkezimizi tamamen yenileyerek daha kaliteli hale getirdik. Spor okullarımızı, maaş düzenimizi, gelir gider dengemizi sağlıklı bir yapıya kavuşturduk. Kaliteli oyuncu kulübe kazandıralım derken babamızın oğluna torpil geçmedik. Bu şanlı formayı hak edene vermeyi boynumuzun borcu olarak gördük. Ancak şunu gördük ki biz torpil yapmayı öğrenememişiz. Hak eden çocukları gönderip dayısı olanı oynatsaymışız sevilen ve tutulan adamlar olacakmışız. Sonucu her ne olursa olsun doğruları yapmaya devam edeceğiz" diye tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Futbol Yaşam Spor

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