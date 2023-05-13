Tavşanlılı Karateciler başarılara doymuyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 20'nin üzerinde sporcu milli takım kadrosunda yer aldı.

Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Karate takımlarında yer alan 29 sporcu, Denizli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıktılar. 59 İl, 341 kulüpten 3 bin 200'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği ve 7 Türkiye üçüncülüğü elde eden Tavşanlı, genel klasmanda 341 kulüp arasında ikinci oldu.

Sporcuların antrenörü Dünya Karate Şampiyonu Mustafa Oğulcan Alımcı, yaptığı açıklamada, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada en yoğun katılıma sahip Karate branşında 6 yıl içerisinde ilçemizden 20'nin üzerinde milli takım kadrosunda yer alan sporcu yetiştirdik. Bu başarımızda payı olan tüm kurum, kuruluş ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz." diyerek çalışmalara en iyi şekilde devam edeceklerini söyledi. - KÜTAHYA