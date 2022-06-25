Tavşanlılı güreşçiler tarihi Domaniç güreşlerine hazır - Haberler

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Tavşanlılı güreşçiler tarihi Domaniç güreşlerine hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tavşanlılı güreşçiler tarihi Domaniç güreşlerine hazır

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 genç güreşçinin, tarihi 661. Domaniç güreşlerine hazır olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 genç güreşçinin, tarihi 661. Domaniç güreşlerine hazır olduğu bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu mezunu 3. kademe güreş antrenörü Ahmet Yaşar Yıldız, 2012 yılından bu yana Tavşanlı'da güreş antrenörlüğünü yaptığını belirtti.

Tavşanlı Belediyespor Kulübünün 2020'de kurulduğunu dile getiren Yıldız, "Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübünün güreş antrenörüyüm 85 lisanslı güreşçimiz ile serbest stil minder güreşi yapmaktayız. Fakat yaz dönemlerinde geleneksel olarak yapılan yağlı güreşlerde minderdeki maç açığımızı kapatmak için, antrenman formumuzu korumak için yağlı güreşlere de katılıyoruz. Takımımızda miniklerde, yıldızlarda, gençlerde milli sporcularımız var. Üniversitede okuyan sporcularımız var ve Şaban Dede Güreş alanında yaz aylarında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 661'inci Domaniç güreşlerine katılmak için de belli aralıklarla antrenmanımızı gerçekleştirdik" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tavşanlı Kütahya Domaniç Spor Haberler

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