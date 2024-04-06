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Tavşanlı Okçuları Başarılı Performans Sergiledi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 17 okçu, Kütahya Ok Meydanı'nda düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği müsabakalarında başarılı performans sergileyerek derece aldı.

İşte Tavşanlı'dan 17 sporcunun kategorilere göre elde ettiği dereceler:

Minik Erkekler Kategorisi: Huzeyfe Bulut Çelik birinci,

Küçük Kızlar Kategorisi: Ceren Arslan birinci, Yağmur Dönmez ikinci,

Genç Kızlar Kategorisi: Seher Coşğun birinci, İclal Özkul ikinci,

Küçük Erkekler Kategorisi: Ahmet Eren Kul birinci, Murat Efe Akkaya ikinci, Alperen Süzen üçüncü, Muhammed Emir Başaran dördüncü,

Yıldız Erkekler Kategorisi: Arda Yılmaz birinci,

Yıldız Kızlar Kategorisi: Tuana Durak birinci,

Küçük Kızlar Takım Birinciliği: Ceren Arslan, Yağmur Dönmez, Ebrar Koçyiğit,

Küçük Erkekler Takım Birinciliği: Alperen Süzen, Muhammed Emir Başaran, Yavuz Selim Karakuzu.

Derece elde eden sporculara düzenlenen törende madalyaları takdim edildi ve takımlara kupaları verildi. Tavşanlı okçuluk Antrenörü Rıdvan Karaboğa, dereceye giren sporcuları tebrik ederek bundan sonraki yarışmalarda başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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