Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilek Güreşinde Önemli Başarı Elde Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu, bilek güreşi müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Sena Kurt Baş önderliğinde öğrenciler, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar A ve B kategorisi Bilek Güreşi İl Müsabakaları'nda büyük dereceler elde etti.

İl Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden dört öğrenci ilçeyi başarıyla temsil etti. 9. sınıf öğrencisi Tuğçe Yolcu (45 kg), 10. sınıf öğrencisi Ceyda Çalışkan (50 kg) ve 11. sınıf öğrencisi Nilay Sena Fidan (65 kg), sağ kolda il birincisi olarak büyük bir başarı gösterdi. Ayrıca, Zeynep Yanık (55 kg) sol kolda il ikincisi oldu.

A kategorisinde mücadele eden 11. sınıf öğrencisi Ece Akarsu (45 kg), sağ ve sol kolda il birincisi olurken, Rana (50 kg) ise her iki kolda da il üçüncülüğünü kazandı.

İl finallerinde birinci olan Tuğçe Yolcu, Ceyda Çalışkan, Nilay Sena Fidan ve Ece Akarsu, Kütahya ve Tavşanlı'yı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Öğrencilerin gösterdiği bu üstün performans, okul ve ilçe genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu.

Başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler ve öğretmenleri Sena Kurt Baş, grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürürken, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sporda gösterdiği bu önemli başarı takdir topladı. - KÜTAHYA