Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi

İstanbul ve İzmir'den gelen görüntüler milyonları tedirgin etti
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilek Güreşinde Önemli Başarı Elde Etti

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilek Güreşinde Önemli Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, bilek güreşi müsabakalarında il birincilikleri kazandı. Öğrenciler, grup müsabakalarına katılma hakkı elde ederek okullarını gururla temsil edecek.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu, bilek güreşi müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Sena Kurt Baş önderliğinde öğrenciler, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar A ve B kategorisi Bilek Güreşi İl Müsabakaları'nda büyük dereceler elde etti.

İl Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden dört öğrenci ilçeyi başarıyla temsil etti. 9. sınıf öğrencisi Tuğçe Yolcu (45 kg), 10. sınıf öğrencisi Ceyda Çalışkan (50 kg) ve 11. sınıf öğrencisi Nilay Sena Fidan (65 kg), sağ kolda il birincisi olarak büyük bir başarı gösterdi. Ayrıca, Zeynep Yanık (55 kg) sol kolda il ikincisi oldu.

A kategorisinde mücadele eden 11. sınıf öğrencisi Ece Akarsu (45 kg), sağ ve sol kolda il birincisi olurken, Rana (50 kg) ise her iki kolda da il üçüncülüğünü kazandı.

İl finallerinde birinci olan Tuğçe Yolcu, Ceyda Çalışkan, Nilay Sena Fidan ve Ece Akarsu, Kütahya ve Tavşanlı'yı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Öğrencilerin gösterdiği bu üstün performans, okul ve ilçe genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu.

Başarılarıyla dikkat çeken öğrenciler ve öğretmenleri Sena Kurt Baş, grup müsabakaları için hazırlıklarını sürdürürken, Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sporda gösterdiği bu önemli başarı takdir topladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
img

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
img

Fenerbahçe'de kabusu yaşayan Cengiz'e bir şok daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Ters yöne giren maganda 'O telefonu kırarım' deyip çocuğun önünde saldırdı

Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip saldırdı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.