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Tavşanlı İdman Yurdu'ndan Minik Futbolcular İçin Turnuva

Tavşanlı İdman Yurdu'ndan Minik Futbolcular İçin Turnuva
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Tavşanlı İdman Yurdu Spor Kulübü, sömestr tatilini değerlendiren bir turnuva düzenleyerek minik futbolculara heyecan dolu bir deneyim sunuyor. Kütahya ve Eskişehir'den takımların katıldığı turnuvada, genç sporcular hem yeteneklerini geliştiriyor hem de arkadaşlık bağları kuruyor.

Tavşanlı İdman Yurdu Spor Kulübü, sömestr tatilini değerlendirerek minik futbolcular için heyecan dolu bir turnuva düzenledi.

Karakova sahalarında başlayan ve tatil boyunca devam edecek olan turnuvada, farklı yaş gruplarındaki minik futbolcular kıyasıya mücadele ediyor. Turnuvaya Kütahya ve Eskişehir'den de takımların katılması ile heyecan arttı. Tavşanlı İdman Yurdu Spor Antrenörü Mehmet Erdal, yaptığı açıklamada, "Sömestr tatilini fırsat bilerek çocuklarımızın daha fazla maç yapmasına istedik. Bu sayede hem yeteneklerini geliştiriyorlar hem de arkadaşlık bağları kuruyorlar." dedi.

Turnuvada ilk olarak 2012 doğumlu futbolcular, Kütahya'dan Balkan Termik ve Gediz Dayınlar Spor kulüpleri ile birlikte Tavşanlı İdman Yurdu Spor ve kardeş kulübü Kırmızı Şimşekler arasında kıyasıya mücadele etti. Bu turnuvaya Afyon'dan bir takım, Kütahya Beşiktaş futbol okulu Yeşilay spor ve Tavşanlı İdman Yurdu Spor katılacak. Daha sonra 2011 doğumlu futbolcular için Eskişehir'den Minik Şimşekler takımıyla karşılaşma yapılacak. Turnuva sayesinde minik futbolcular hem spor yapmanın keyfini çıkarıyor, hem de takım ruhu ve fair-play anlayışını öğreniyorlar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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