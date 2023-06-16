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Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği 23. Şampiyonluk Yemeğinde Buluştu

Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği 23. Şampiyonluk Yemeğinde Buluştu

Spor Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaraylılar şampiyonluk yemeğinde buluştu. Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kürşat Öztaş ve yönetimi ile dernek üyeleri Göbel Termal Tesislerinde 23. şampiyonluklarını kutladılar.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaraylılar şampiyonluk yemeğinde buluştu.

Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kürşat Öztaş ve yönetimi ile dernek üyeleri 23. şampiyonluk yemeğini Göbel Termal Tesislerinde kutladı.

Düzenlenen yemek organizasyonu sonrasında marşlar ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleştirilen kutlama coşkuya dönüştü.

Dernek Başkanı Kürşat Öztaş, her Galatasaray maçına gittiklerini ve alınan bu kupada Tavşanlı'nın da çok büyük katkısı olduğunu söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tavşanlı Kütahya Termal Spor Haberler

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