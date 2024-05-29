Tavşanlı'da Okullar Arası Voleybol Müsabakaları Son Buldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sosyal etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği okullar arası voleybol müsabakaları final maçı ile sona erdi.

Heyecan dolu müsabakalarda 11 okul ter döktü ve Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi üçüncü, Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Fair-play ödülü ise Tavşanlı Özel Eğitim Okulu'nun oldu.

Final maçının ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, Müsabakaların yapıldığı Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi spor salonu ve Tavşanlı Spor Müdürlüğü spor salonu Müdürleri ile sorumlularına ve turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti. Dereceye giren okulları tebrik etti. - KÜTAHYA