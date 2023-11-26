- Tavşanlı'da gençler voleybol ile spora katılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gençler voleybol ile spora katılıyor. Voleybol antrenörü Çetin Aysu, ilçede 9-18 yaş arası gençlere voleybol eğitimi vermeye başladıklarını söyledi.

Gençlik ve spor bakanlığında 11 yıldır Voleybol Antrenörü olarak görev yaptığını belirten Çetin Aysu, "Daha önceki görev yerim Simav ilçesiydi. Simav'da olduğum dönemde kendi yetiştirdiğim sporcularla iki yıl Türkiye Finallerine katılma başarısının yanında iki sezon da TVF 2. Ligi'nde mücadele ettik. 1. Lige yükselmek için play-off müsabakalarına katıldık. Bu başarıları Tavşanlı'da da devam ettirmek için 9- 18 yaş arası gençlerimize ilçe Spor müdürlüğünde bekliyoruz. İnanıyorum ki iş insanlarımızın da desteğiyle Tavşanlı'da voleybol gençlerimiz arasında çok sevilecek ve güzel başarılar elde edeceğiz" dedi.

Antrenmanlara kayıtlar başladı

Tavşanlı ilçesinde voleybol antrenmanlarına kayıtların başladığını belirten Aysu, "Gençlerimiz voleybol oynamak istiyorsa ilçe Spor müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırabilirler. Hedefimiz Tavşanlı'da voleybolu yaygınlaştırmak ve gençlerimizin sporla tanışmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.