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Tavşanlı'da derece yapan sporculara ödül gecesi düzenlendi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde derece yapan sporcular ile aileleri onuruna ödül gecesi düzenlendi. Belediye Spor Kulübü bünyesinde sportif çalışmalarını sürdüren sporcular ve aileleri, çeşitli şampiyonalarda elde ettikleri başarılar için plaketlerle ödüllendirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde derece yapan sporcular ile aileleri onuruna ödül gecesi düzenledi.

Belediye Sosyal Tesislerinde Belediye Spor Kulübü bünyesinde sportif çalışmalarını sürdüren ve çeşitli şampiyonalarda derece yapan sporcular ile aileleri onuruna ödül gecesi düzenledi.

İtalya'nın Venedik şehrinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Karate Şampiyonası'nda şampiyon çıkartan karateciler ve Kütahya Güreş Şampiyonasına 15 altın madalya ile damga vurarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan güreşçiler, Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde plaketle ödüllendirildi.

Antrenörler Mustafa Oğulcan Alımcı, Fatma Özhan ve Ahmet Yaşar Yıldız ile beraber toplam 34 sporcu alkışlar eşliğinde teker teker anons edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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