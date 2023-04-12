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Tavşanlı'da Çobanköyspor şampiyonluk kupasını aldı

Tavşanlı'da Çobanköyspor şampiyonluk kupasını aldı

Spor Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Küme'de mücadele eden Çobanköyspor şampiyonluk kupasını aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör Küme'de mücadele eden Çobanköyspor şampiyonluk kupasını aldı.

1. Amatör Küme'de ilk defa şampiyon olan Çobanköyspor kupasını ASKF yöneticilerinin elinden aldı.

Daha önce 2. Amatörde şampiyonlukları olan Çobanköyspor, ağırlıklı olarak Çobanköylülerden oluşan takımı ile şampiyonluk yarışında ipi göğüsledi.

Başkan Mehmet Öbek, şampiyonluk sonrası yapmış açıklamada şunları söyledi: "Oldukça heyecanlıyız. Kurmuş olduğumuz takım ile 1 . Amatör kümede ilk şampiyonluğumuz. Yüreğimiz ile katıldık. Oldukça gururlu ve mutluyuz. 1989 yılından bu yana kendi köylülerimizden oluşan bir takımız var."

Ayrıca kupaya sahip olunmasında futbolculara, tüm taraftarlarına ve destek verenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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