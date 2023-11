Haberler ›› Spor ›› Tavşanlı'da At Severler Bir Araya Geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde at severler, oluşturdukları grup ile bir araya gelerek doğa aktiviteleri yaparak kaynaştılar. At sporunun yaygınlaşması için çaba harcayan at severler, eğitimler almayı ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyorlar.