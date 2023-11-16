Tavşanlı'da At Severler Bir Araya Geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde at severler, oluşturdukları grup ile bir araya gelerek doğa aktiviteleri yaparak kaynaştılar. At sporunun yaygınlaşması için çaba harcayan at severler, eğitimler almayı ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyorlar.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde at severler, oluşturdukları grup ile bir araya geldi.

At sahiplerinden aynı zamanda oto tamir ustası Nurettin Avcı, "Arkadaşlarla at severler olarak bir araya geliyoruz. Hafta sonlarımızı doğa aktiviteleri ile geçiriyoruz. Çok güzel birliktelik ve kaynaşmalarımız oluyor. Bu hafta da Kuruçay beldesine geldik. Bu sporun yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

Daha sonra kahvaltıda bir araya gelen at sahipleri sonrasında Kuruçay göleti çevresinde atları ile turladılar. At severler, doğa ile iç içe bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar.

At sporunun yaygınlaşması için çaba harcıyorlar

At severler, at sporunun yaygınlaşması için çaba harcıyorlar. Bu kapsamda, atçılık konusunda eğitimler almayı ve diğer at severler ile birlikte etkinlikler düzenlemeyi planlıyorlar.

At severler, at sporunun sağlıklı bir yaşam tarzı olduğunu ve herkese tavsiye ettiklerini belirttiler. - KÜTAHYA