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Tavşanlı'da 1. Amatör Kümeye çıkan takımlar kupalarını aldı

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Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de mücadele eden Yaylacıkspor, Kızılçukurspor, Derbentspor ve Ömerbeyspor, şampiyonluk kupalarını düzenlenen törende aldılar. Kızılçukurspor, Niyazi Turgut başkanlığında çıktığı ilk yılında kupa kazanarak başarısını gösterdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1. Amatör kümeye çıkan takımlar kupalarını aldı.

Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Kümed; Karakova'da oynanan karşılaşmaları sonunda bu sezon 1. Amatör Kümeye çıkan; Yaylacıkspor, Kızılçukurspor, Derbentspor ve Ömerbeyspor şampiyonluk kupalarını ASKF (Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) Yönetiminden Celalettin Altay, Alican Uz ve Sinan Karakaya ile TFFHGD (Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği) Kütahya Şube Başkanı Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın elinden düzenlenen törende kupalarını aldılar.

Kızılçukurspor, bu sezon Niyazi Turgut başkanlığında çıktığı ilk yılında kupa alarak başarısını göstermiş oldu.

Tavşanlı Amatör küme A Grubunda Yaylacıkspor, Kızılçukurspor, B Grubunda ise Derbentspor ve Ömerbeyspor önümüzdeki sezon 1. Amatör kümede yer alacaklar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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