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Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Öğrencisi Türkiye Şampiyonu

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Seher Coşğun'u kabul ederek başarısını kutladı. Okul öğrencileri, Geleneksel Türk Okçuluk branşında 7 kupa ve 40 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu yılı Geleneksel Türk Okçuluk branşında 7 kupa ve 40 madalya ile kapatarak büyük bir başarıya imza atan Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden Türkiye Şampiyonu Seher Coşğun'u kabul etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yıldız ve Türkiye Şampiyonu olan öğrenci Seher Coşğun'u makamında ağırladı. Başarıları nedeniyle, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından verilen teşekkür belgeleri takdim edildi. Müdür Başyiğit, müsabakalara katılan tüm öğrencilere, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Pertek'e, Okul Müdürü Osman Yıldız'a ve emeği geçenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yılı Geleneksel Türk Okçuluk branşında 7 kupa ve 40 madalya ile kapatarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl Mersinde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında, Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri Genç Erkek A, Genç Erkek B, Genç Kız A ve Genç Kız B takımları il birinciliği elde ettiler. Ferdi olarak ise Genç Kız A kategorisinde Seher Coşğun ve Genç Kız B kategorisinde Fatma Sude Gülşen il birinciliği kazandı.

Bölge müsabakalarında da büyük başarı gösteren öğrencilerden Genç Kız B takımı bölge birincisi, Genç Kız A takımı bölge ikincisi ve Genç Kız B takımı bölge dördüncüsü olarak Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Seher Coşğun ise Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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