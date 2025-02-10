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Tavşanlı Atatürk Lisesi Öğrencileri Bilek Güreşi İl Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Tavşanlı Atatürk Lisesi Öğrencileri Bilek Güreşi İl Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Kütahya'da düzenlenen Bilek Güreşi İl Şampiyonasında Tavşanlı Atatürk Lisesi öğrencileri, Rumeysa Sam ve Cihan Koçyiğit'in birinci olduğu başarılı sonuçlar elde etti. Öğrencilerin başarıları okul yönetimini ve öğretmenleri gururlandırdı.

Kütahya'da düzenlenen Bilek Güreşi İl Şampiyonasında Tavşanlı Atatürk Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencilerden Rumeysa Sam 75 kg'da il birincisi, Cihan Koçyiğit 65 kg'da il birincisi, Sibel Erol 75 kg'da il üçüncüsü ve Arif Taşbaş 75 kg'da il üçüncüsü oldu. Şampiyonada dereceye giren öğrencilerin başarısı okul yönetimini ve öğretmenleri gururlandırdı. Özellikle Rumeysa Sam ve Cihan Koçyiğit'in il birincisi olarak bölge şampiyonasında Kütahya'yı temsil edecek olması, okulun adını daha da duyurdu.

Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmeni Emrah Özer, sporcularını tebrik ederek başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Öğrencilerin azimli çalışmaları ve yetenekleri sayesinde bu başarıyı elde ettiklerini belirten Özer, bölge şampiyonasında da başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Bu başarı, Tavşanlı Atatürk Lisesi'nin spor alanındaki yetenekli öğrencilere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Okul yönetimi, öğrencilerin sporla ilgilenmelerini destekleyerek onların gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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