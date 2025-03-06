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Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi Genç Kızlar Bocce Takımı Kütahya Şampiyonu Oldu

Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi Genç Kızlar Bocce Takımı Kütahya Şampiyonu Oldu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nin genç kızlar bocce takımı, il şampiyonasında tüm rakiplerini geçerek şampiyonluk elde etti. Takım bölge müsabakalarında Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı ve başarıda okul müdürünün ve Beden Eğitimi öğretmeninin destekleri önemli rol oynadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi Genç Kızlar Bocce Takımı, Kütahya'da düzenlenen il şampiyonasında büyük bir başarı elde ederek şampiyon oldu.

Halil Akkaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, Beden Eğitimi öğretmeni Emrah Özer yönetimindeki Nisa Kıpçak, Ayşegül Koçyiğit, Vildan Kayı ve Rümeysa Karaman'dan oluşan okul takımı, tüm rakiplerini geride bırakarak Kütahya şampiyonu oldu ve bölge müsabakalarında Kütahya'yı temsil etme hakkı kazandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Emrah Özer, başarının ardından yaptığı açıklamada, okul müdürü Göksel Uysal'ın takıma büyük destek verdiğini belirtti. Özer, "Okul müdürümüz Göksel Uysal, okulumuza bocce sahası kazandırdı. Ayrıca bizlere maddi ve manevi destek sağladı. Öğrencilerimizin azimli çalışması neticesinde bizlere bu gururu yaşattılar. Öğrencilerimi kutlarım. İlimizi en iyi şekilde bölgede temsil edeceğiz" dedi.

Kütahya şampiyonu olan Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi Genç Kızlar Bocce Takımı, bölge şampiyonasında da iddialı. Takım, Kütahya'yı en iyi şekilde temsil ederek başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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