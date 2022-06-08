Tavas Birlikspor hücum hattını güçlendirdi - Haberler

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Tavas Birlikspor hücum hattını güçlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tavas Birlikspor hücum hattını güçlendirdi

Denizli Süper Amatör Küme yükselme maçlarında, Bereketlispor, Denizli Adaletspor, Denizli İstiklalspor, Tekkeköyspor ve Çardak Belediyespor'un bulunduğu A Grubunda mücadele edecek olan Tavas Birlikspor tecrübeli futbolcu Kadir Söylemez'i kadrosuna dahil etti.

Denizli Süper Amatör Küme yükselme maçlarında, Bereketlispor, Denizli Adaletspor, Denizli İstiklalspor, Tekkeköyspor ve Çardak Belediyespor'un bulunduğu A Grubunda mücadele edecek olan Tavas Birlikspor tecrübeli futbolcu Kadir Söylemez'i kadrosuna dahil etti.

Transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu Söylemez, son zamanlarda Tavas Birlikspor'da güzel işler yapıldığına dikkat çekerek; "Ahmet Turan şu anda Tavas Birlikspor'un Teknik Sorumlusu çok yakın arkadaşım olur. Güzel de bir oluşum yapmışlar. Alt yapıya önem veriyorlar. Takımda sadece abilik, büyüklük yapacak, genç futbolculara yol gösterecek bir şeyler öğretecek sahada yanlarında destek olacak bir abi eksiği olduğunu söylediler. Zaten beş maçlık bir periyod. Fiziksel olarak çok büyük bir hazırlığım yok ama elimden geldiği gençlere destek olmaya onlara bir şeyler öğretmeye çalışacağız. Beş maç öyle bir maceraya atıldık. Ama Tavas Birlikspor'da şu anda güzel gelişmeler oluyor. Tamamen alt yapılarına dönmüşler. Belediyenin de desteği ile antrenörler açısından da güzel bir yapılanma olmuş alt yapıdan yukarıya kadar. Hep beraber oyuncu yetiştirmeye dönük bir oluşum var. Ahmet hocam bunu anlattı bana. Bende bu konuya biraz destek vermek istedim. Umarım bir katkım olur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli Spor Haberler

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