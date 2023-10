Tavas Belediyesi Rahvan At Yarışları, Türkiye'nin birçok İlinden gelen atçılara ev sahipliği yapacak.

Tavas Belediyesi Rahvan At Yarışları

Tavas Belediyesi Rahvan At Yarışları, 8 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Tavas Ovası Deliçay Deresi mevkiinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Tavas Belediyesi ve Tavas Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlenecek yarışlar, Türkiye'nin birçok İlinden gelen atçılara ev sahipliği yapacak. Büyük heyecanın yaşanacağı ödüllü yarışlar; baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü tay, 3'lü tay, 2'li tay, ithal atlar (A) ve ithal atlar (B) kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak.

Her yıl yapılan ata sporunun genç kuşaklara tanıtılması ve ata yadigarı olan bu sporun yaşatılması adına düzenlenen yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık; "Yarışlarımız Türkiye'nin odaklandığı bir organizasyondur. Bu dev organizasyon bu sene de ülkemizdeki yarış severlerin ve at tutkunlarının bir arada olacağı yarış niteliğinde olacak. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yarışlarımıza katılmak için aşırı bir talep ve yoğun ilgi var. Ata mirasımızı korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak amacıyla düzenleyeceğimiz Rahvan At Yarışlarımızı görkemli bir şekilde gerçekleştirecek, hemşehrilerimize keyifli bir gün yaşatacağız. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle yapılacak olan yarışların daha güzel bir önemi ve değeri var. Kıyasıya rekabet, büyük bir dostluk ortamında güzel bir yarış gerçekleşmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum." dedi. - DENİZLİ