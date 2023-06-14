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Tatvanlı sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Tatvanlı sporcu Türkiye üçüncüsü oldu

Spor Haberleri

Çankırı'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonasında Tatvanlı Emir Taha Adalı Türkiye üçüncüsü oldu.

Çankırı'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonasında Tatvanlı Emir Taha Adalı Türkiye üçüncüsü oldu.

11-13 Haziran 2023 tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen Okullar Arası Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 45 kilogramda erkekler kategorisinde Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcularından Emir Taha Adalı Türkiye üçüncüsü oldu.

Tekvando hocası Sezer Köksal, aldıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, öğrencisini tebrik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çankırı Türkiye Tatvan Spor Haberler

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