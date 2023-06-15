Tatvan'da Öğretmenler Arası Voleybol ve Futbol Turnuvaları Tamamlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası voleybol ve futbol turnuvaları sona erdi. Turnuvaya 29 takım futbol, 22 takım voleybol branşında katıldı. Şampiyonlukları Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi ve Selahaddin Eyyubi Ortaokulu kazandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğretmenler arası yapılan voleybol ve futbol turnuvaları tamamlandı.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen turnuvanın futbol branşına 29, Voleybol branşına da 22 takım katılım sağladı. Turnuvanın futbol branşında şampiyonluğu Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi göğüslerken, Dumlupınar Ortaokulu ikinci, Küçüksu Ortaokulu ise üçüncü oldu. Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir'in katılımıyla final müsabakası oynanan voleybol turnuvasında ise şampiyonluğu Selahaddin Eyyubi Ortaokulu göğüslerken, Tatvan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Eğitim 2. Kademe Okulu ise üçüncü oldu. Oynanan final müsabakaları ile birlikte turnuva sona erdi.

Turnuvanın voleybol final müsabakasını izleyerek maç sonunda dereceye giren takımlara kupalarını takdim eden Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, başarı elde eden takımları tebrik ederek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ise teşekkürlerini iletti. - BİTLİS