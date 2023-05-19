Tatvan'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğretmenler arası futbol turnuvası başladı. Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya ilçedeki okullardan 29 takım katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğretmenler arası futbol turnuvası başladı.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya ilçedeki okullardan 29 takım katıldı.

Tatvan Belediyesi bünyesindeki halı sahada başlayan turnuvayla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, geleneksel hale getirdikleri turnuvanın bir ay süreceğini söyledi.

Turnuvanın amacının ilçedeki spor aktivitelerine katılımı artırmak ve öğretmenler arasındaki dostluğu pekiştirmek olduğunu belirten Uludağ, "Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin Lisesi Müdürü Hakan Yaşar anısına başlattığımız futbol turnuvasını geleneksel hale getirdik. Bunu her yıl dostluk çerçevesinde tekrarlamayı planladık. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız Remzi Demir ile Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür ediyorum." dedi.