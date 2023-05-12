Taşovalı sporcular atletizm müsabakalarında başarıya koştu

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencileri 14 ilin katılımıyla gerçekleşen puanlı atletizm yarışmalarında başarıdan başarıya koştu.

8-10 Mayıs tarihleri arasında Erzincan'da 14 ilin katılımlarıyla yapılan puanlı atletizm müsabakalarına Amasya'yı temsilen katılan Taşova Atatürk Ortaokulu atletizm takımında uzun atlama branşında 14 yaşındaki Hüseyin Yağız Meşe grup 1.'si, gülle atma branşında 14 yaşındaki Enes Mirza Yeniceli grup 2.'si, 5x80 bayrak yarışında takımca grup 4.'sü olarak 14 takım içerisinde kendilerine kürsünün üstünde yer buldu. Amasya temsilcisi yarışmaları takım halinde 4'üncü olarak tamamladı.

10 bin nüfuslu bir ilçede büyük başarıya imza atan küçük sporcular daha öncede 8 yıl sürdürdükleri il birinciliği serisini 9 yıla çıkarmıştı. Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın hiçbir başarının tesadüfe bağlı olmadığını belirterek, "Okul sporları puanlı atletizm dalında 9 yıldır yarışıyoruz. 8 yıldır il birincisi olarak kırılması gerçekten güç bir rekorun sahibiydik. Bu yıl da serimizi 9 yıla çıkararak ulaşılması güç bir rekoru elimizde bulunduruyoruz. Ben öğrencilerimizin hepsiyle gurur duyuyorum. Hiçbir başarı tesadüfe bağlı değildir. Çalışma ve emek ister. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA