Taşoluklu sporcular Uluslararası Zafer Turnuvası'na gidiyor

Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübünden Uluslararası Zafer Turnuvasına 6 sporcu katılacak.

26-29 Nisan 2023 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Uluslararası Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar Turnuvasına Taşoluk Belediye Spor Kulübünden 6 sporcu katılım sağlayacak. Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece almasıyla gündeme gelen Taşoluklu sporculardan Fatma Yılmaz, Hava Konca, Yağmur Karabacak, Sudenaz Sakin, Dilara Sultan Öner ve Edanur Ersoy, Uluslararası Zafer ve Şampiyonalar Turnuvasında Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Milli Takım Güreş Antrenörü Yakup Yağcı: "Allah'ız izniyle diğer şampiyonalarda olduğu gibi bu şampiyonalarda da Afyonkarahisar'ımıza ve Taşoluk Kasabamıza madalyalar getireceğiz. Sporcularımız azimli bir kasabadan ne kadar çok şampiyon çıkar bunun en güzel örneğini Taşoluk Kasabamızdan görüyoruz. Turnuvalara katılacak sporcularıma tüm kalbi duygularımla başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR