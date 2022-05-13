Taşlıçay'da golbol turnuvası yapıldı

TAŞLIÇAY, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde golbol turnuvası yapıldı. Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Tahsin Göksu tarafından organize edilen golbol turnuvası bölgede ilk defa yapıldı.

Engelliler etkinlikleri çerçevesinde Geçitveren Ortaokulu ve Yatılı Bölge Ortaokulu arasında Golbol maçı yapıldı. Görme engellilere özgü bir spor dalı olan Golbol oyunu maçı yapan çocukların empati kurma yeteneklerini geliştirirken, maçı izleyen taraftarlara ise saygı duyarak sessiz bir şekilde izleme farkındalığını kazandırdı.

İlçe Kaymakamı Adem Topaca'nın katılımıyla gerçekleşen müsabaka keyifli ve duygusal görüntülere sahne oldu. Etkinlik Geçitveren Ortaokulunun 6-4 üstünlüğü ile sonuçlandı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Spor