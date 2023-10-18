Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri İptal Edildi

Derince Belediyesi tarafından planlanan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılardan dolayı iptal edildi.

Derince Belediyesi tarafından 20-22 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılardan dolayı iptal edildi.

Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri, Derince Belediyesi ve tertip komitesinin aldığı karar doğrultusunda iptal edildi. Konuyla ilgili Derince Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılardan dolayı Taşköprü Hasat Sonu Festivali çerçevesinde düzenlemeyi planladığımız tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir" denildi. - KOCAELİ