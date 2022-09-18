- Taşdemir: "Bu lig, zor bir lig" Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Manisa Futbol Kulübü maçının ardından, "Bu lig zor bir lig alınan her puan çok kıymetli" dedi.

- Taşdemir: "Bu lig, zor bir lig"

MUĞLA - Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Manisa Futbol Kulübü maçının ardından, "Bu lig zor bir lig alınan her puan çok kıymetli" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor, kendi sahasında Manisa FK 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından gerçekleşen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, çok dengeli bir maç olduğunu belirterek, "Özellikle ilk yarı böyle geçti onlarda çok doğru önlemler aldı. İlk yarı az da olsa pozisyon bulan taraftık. Bizim kaçırdığımız 3-4 tane pozisyonlarımız var. Bitiremedik, bitirsek çok güzel olacaktı. Bu lig zor bir lig, alınan her puan çok kıymetli, bugünde biz aldığımızda yetineceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisa cephesi

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş ise, "İlk devreyi istediğimiz şartlarda bitirmeyi hedeflemiştik. Biraz bekleyerek rakibe pozisyon vermeyi azaltarak yapmaya çalıştık. 44'üncü dakikaya bunu başardık. İkinci yarıda biz maçı bırakmadık, hep reaksiyon gösteren bir takımız. İkinci yarı daha çok pozisyon bulmayı amaçladık. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Kadromuzda çok genç oyuncular var ve onları kazanmak için devam ediyoruz. Erken gelen gol işimizi kolaylaştırdı. Oyuncular iyi bir direnç koydu ortaya" dedi.