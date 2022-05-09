Taşan Kura Nehri'nde "kano" keyfi böyle görüntülendi

ARDAHAN Ardahan'da Kura Nehri taştı. Meralarla kaplı ova da göl oluştu. Bunu fırsata çeviren Üniversite öğrencileri kano keyfini yaşadı.

Ardahan'da, havaların ısınmasıyla birlikte, Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri karların erimesi ile taştı ve ovayı göle çevirdi. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik lideri Tolgay Gökdemir ile birlikte Üniversite öğrencileri kano ile ovada gezintiye çıktığı anlar drone ile görüntülendi.

Kano ile sular altında kalan ovada küçük bir gezinti yapan Aziz Matur, "Kano keyfini yaşatan Ardahan Gençlik merkezine teşekkür ediyorum. Muhteşem bir duyguydu" dedi.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik lideri Tolgay Gökdemir, Ardahan sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor dedi. Gökdemir, "Kış aylarında Ardahan, eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Göller, yaylalar, kaya oluşumları, dağlar, nehirler, deltalar ve vadiler üzerlerine beyaz örtüyü çekiyor ve ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Her mevsimi bir başka güzel olan kentte baharın gelmesiyle kar suları da eriyince Kura nehri taştı. Taşkın sonucu ova sular altında kalınca bizde bu oluşumun tadını çıkartıyoruz. Kano keyfi yapan gençler doyumsuz bir haz alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Üniversiteli gençler ise, "Kışın beyaza bürünen bu alanda kano keyfi yaparak anın tadını çıkartıyor" şeklinde konuştular.