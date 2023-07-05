Edirne'de bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere kente gelen güreşçilerden bazıları, kayıt işlemleri sırasında fazla kilosu çıkması sonrası poşetten kıyafet giyerek koşuya çıktı ve adeta zamanla yarıştı. Fazla kilo sebebiyle üst boyda güreşmek istemeyen güreşçiler, siyah poşetleri giyerek güneşin altında koşarak ter döktü.

- Tartıda fazla kilosu çıkan güreşçiler, poşetten kıyafet giyerek zamanla yarıştı

Fazla kiloya "poşetli antrenman" çözümü

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere kente gelen güreşçilerden bazıları, kayıt işlemleri sırasında fazla kilosu çıkması sonrası poşetten kıyafet giyerek koşuya çıktı ve adeta zamanla yarıştı. Fazla kilo sebebiyle üst boyda güreşmek istemeyen güreşçiler, siyah poşetleri giyerek güneşin altında koşarak ter döktü. Kendi boyunda yarışabilmek için poşetle kilo vermeye çalışan güreşçiler, kayıtların son anına kadar yoğun çaba harcadı.

Edirne'de bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanların hazırlıkları başladı. Boyları belirlemek için Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki platformda tartıya çıkan pehlivanlar, kayıtlarını yaptırarak er meydanına çıkacağı anı bekliyor.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Mimar Sinan Spor Salonu'nda öğle saatlerinden itibaren başlayan güreşçi kayıtları için sıraya giren sporcular, çayıra çıkmadan önce son hazırlıklarını yapıyor. Kayıt yaptırmak için günlerdir aç olmalarına rağmen tartıda fazla kilosu çıkan güreşçiler, kayıt öncesi fazla kilolarını atmak için poşetten kıyafet giyerek terleme yoluyla zayıflamak için koşuya çıktı.

Güneş altında siyah poşet giydi

Güreşlere katılmak üzere Antalya'nın Elmalı ilçesinden gelen Ramazan Torun, tartıda 1 kilo fazlası çıktığını ve bu yüzden terleme yoluyla o kiloyu atmaya çalıştığını söyledi. Fazla kilosu vermek için ter atacağını dile getiren Torun, "Poşeti giydim. Hem siyah renkte olsun sıcağı çeksin diye hem de fazla terlemek için hava almasın vücut diye. Üç gündür doğru düzgün yemek yemiyorum. Baya açım. Kıştan beri güreşlere hazırlanıyorum. Hedefim şampiyon olmak" dedi.

Güreşe küçük yaşlarda başladığını ifade den Torun, pandemi süreciyle birlikte 3 yıl ara verdiğini şimdi ise kaldığı yerden devam ettiğini ifade etti. Başpehlivan Orhan Okulu'yu örnek aldığını belirten Torun, "Çok özendiğim Orhan Okullu var. Onun stilini çok seviyorum. İnşallah ilerde bir Orhan Okullu olacağız" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen Enes Yıldız teşvik 2 boyda yarışacağını ve fazladan 1 kilosu olduğunu ifade etti. Ter atıp kilo vermeye çalıştığını söyleyen Yıldız, üç gündür yemek yemediğini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşeceğini söyleyen ve teşvik-1 boyda güreşecek olan 13 yaşındaki Adem Kakız, "Kilo fazlam var. Üst boya yazılmamak için ter atıp kilo vermeye çalışıyorum. Hedefim Kırkpınar'da ailemin yanına birinci olarak dönmek. Babam eski güreşçi, babamın izinden gidiyorum. Onun yüzünü kara çıkarmayacağım. Zorluklar her şey de olur. Ama pes etmedikten sonra hiçbir zorluk olmaz" dedi.