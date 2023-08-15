Tarsus Yarı Maratonu Kayıtları Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenecek olan Tarsus Yarı Maratonu için kayıtlar başladı. Maraton 22 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin bu yıl 15.'sini gerçekleştireceği Tarsus Yarı Maratonu için kayıtlar başladı. 21 kilometrelik Tarsus Yarı Maratonu ve Halk Koşusu 22 Ekim'de yapılacak.

20-21 Ekim 2023'te Maraton Fuarı ile başlayacak olan heyecan, 22 Ekim'de koşulacak yarı maratonla taçlanacak. Tarsus Cumhuriyet Meydanından start alacak olan maratona kayıt ve detaylı bilgiye ise 'www.mbbspor.org' adresinden ulaşılabilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan 15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonuna kayıtlar, sadece internet üzerinden yapılabilecek. Son kayıt tarihi ise 16 Ekim 2023. Yarı Maraton Genel Sıralamasında kadınlar ve erkeklerde 1.'ye 50 bin, 2.'ye 35 bin, 3.'ye ise 25 bin lira ödül verilecek. Halk Koşusunda ise madalya verilecek. Yarı Maraton Türk Atletler Sıralamasında ise kadınlar ve erkeklerde 1.'ye 10 bin, 2.'ye 7 bin 500, 3.'ye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Yaş sıralamasında kadınlarda 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş ve 65 yaş üzerinde ilk 3'e girenler ile erkeklerde 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 yaş, 75-79 yaş ile 80 yaş üstü de ödül alacak. Ödüller birincilere 7 bin 500, ikincilere 5 bin, üçüncülere 2 bin 500 lira olacak.

Tarsus Yarı Maratonu kayıt ücretleri

Tarsus Yarı Maratonu için kayıt ücretleri; 19 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında 50 lira, 1 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında 75 lira, 1 Ekim -16 Ekim tarihleri arasında kayıt ücreti 100 lira olarak belirlendi. - MERSİN