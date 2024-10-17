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Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 20 Ekim'de Başlıyor

Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 20 Ekim'de Başlıyor
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Mersin'de 16. kez düzenlenecek Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu, 20 Ekim'de Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. 21 kilometrelik parkurda 350 sporcu mücadele edecek, 5 kilometrelik halk koşusuna ise vatandaşlar katılacak.

Mersin'de bu yıl 16. kez organize edilen Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince düzenlenen maraton, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak.

Aynı yerde son bulacak organizasyonda sporcular, 21 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter dökecek, vatandaşlar da 5 kilometrelik halk koşusunda yarışacak.

Farklı ülkelerden 54'ü yabancı 350 sporcunun başvurduğu maratonda dereceye giren katılımcılara para ödülü verilecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor

Cumhuriyet Meydanı Tarsus mersin Yaşam Spor

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