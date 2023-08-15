Tarsus'ta Uluslararası Yarı Maraton Başlıyor
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Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası Yarı Maraton, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Maraton kapsamında sporcular 21 kilometrelik parkurda yarışacak ve dereceye giren katılımcılara para ödülü verilecek. Başvurular ise 16 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bu yıl 15. kez düzenlenecek Uluslararası Yarı Maraton, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince organize edilecek maraton, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.
Başlangıç noktasında son bulacak organizasyonda, sporcular 21 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter dökecek.
Maraton kapsamında, 5 kilometrelik halk koşusu da düzenlenecek.
Organizasyonda dereceye giren katılımcılara para ödülü verilecek.
Başvurular, 16 Ekim'e kadar "www.mbbspor.org" adresinden yapılabilecek.