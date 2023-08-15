Tarsus'ta Uluslararası Yarı Maraton Başlıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası Yarı Maraton, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Maraton kapsamında sporcular 21 kilometrelik parkurda yarışacak ve dereceye giren katılımcılara para ödülü verilecek. Başvurular ise 16 Ekim'e kadar yapılabilecek.