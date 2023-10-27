Tarsus'ta Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 41 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Hürriyet Mahallesi'ndeki halı sahada futbol oynayan 41 yaşındaki Orhan Tosun maç esnasında fenalaştı. İhbar üzerine halı sahaya gelen sağlık ekipleri Tosun'un kalp krizi geçirdiğini belirledi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun kurtarılamadı. Tosun'un maç esnasında fenalaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 41 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Hürriyet Mahallesi'ndeki halı sahada futbol oynayan 41 yaşındaki Orhan Tosun maç esnasında fenalaştı.
İhbar üzerine halı sahaya gelen sağlık ekipleri Tosun'un kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun kurtarılamadı.
Tosun'un maç esnasında fenalaşması güvenlik kamerasına yansıdı.