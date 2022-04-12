Tarsus İdmanyurdu Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarsus İdmanyurdu Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor

AA - Selahattin Özbozkurt - Spor
 - Güncelleme:
Tarsus İdmanyurdu Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Başkanı Ali İlk, play-off'lara kalarak Spor Toto 1. Lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Başkanı Ali İlk, play-off'lara kalarak Spor Toto 1. Lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

İlk, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, köklü bir geçmişi olan kulübe bugüne kadar emek vermiş herkesi saygı ve sevgiyle andıklarını belirtti.

Sıkıntılı bir sezon geçirmiş olmalarına rağmen gelinen noktada takımlarının grubunun en iyi futbol oynayan takımı olduğunu ifade eden İlk, "Takımın play-off'a kalarak 1. Lig'e çıkacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızla, futbolcularımızla, teknik ekibimizle, yönetim kurulumuzla ve Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın maddi ve manevi desteğiyle bir sinerji yaratıldı ve bir bütün olduk. Bunu gururla söylüyorum ve hepimizin gurur duyması gerektiğinin de altını çiziyorum." dedi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Spor Toto, Play Off, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title