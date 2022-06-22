Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu - Haberler

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Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu

AA - Selahattin Özbozkurt - Spor
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Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun yeni başkanı Hakan Yıldırım oldu.

Kulübün olağan genel kurulu Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Yıldırım'ın sunduğu yönetim kurulu göreve getirildi.

Yıldırım, başarılı olmak için mücadele edeceklerini belirterek, transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da takımı kurumsal yapıya kavuşturmak istediklerini kaydetti.

AA / Selahattin Özbozkurt - Spor

Tarsus Belediyesi Hakan Yıldırım Tarsus Spor Haberler

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