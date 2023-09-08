Tarsus İdman Yurdu ile Talasgücü Belediyespor Maçının Hakemi Belli Oldu

Tarsus İdman Yurdu ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanacak TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 1. hafta müsabakasını Tekirdağ Bölgesinden C Klasman Hakem Serkan Eryılmaz yönetecek.

TFF 3.Lig 1. Grup'ta ligin 1. haftasında Mersin'de Tarsus İdman Yurdu ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Tarsus İdman Yurdu ile Talasgücü Belediyespor maçına Serkan Eryılmaz atandı. Eryılmaz'ın yardımcılıklarını Eray Pınar ve Burak Menteşe yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Bayar oldu.

09 Eylül 2023 Cumartesi günü Mersin Tarsus Burhanettin Kocamaz Stadyumu'nda oynanacak Tarsus İdman Yurdu ile Talasgücü Belediyespor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ