Tarsus İdman Yurdu: 2-0 - Haberler

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Tarsus İdman Yurdu: 2-0

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Tarsus İdman Yurdu: 2-0

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Servet Bozkurt (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Onur (xxx), Eycan (xx), Abdullah (xxx), Alper (xxx), Saruhan (xx) (Dk. 68 Mustafa x), Metin (xx) (Dk. 78 Osman x), Enes (x) (Dk. 59 Cuma x), Berke (xxx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Servet Bozkurt (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Onur (xxx), Eycan (xx), Abdullah (xxx), Alper (xxx), Saruhan (xx) (Dk. 68 Mustafa x), Metin (xx) (Dk. 78 Osman x), Enes (x) (Dk. 59 Cuma x), Berke (xxx) (Dk. 78 Recep x), Tunç (xxx), Mehmet Fuat (xx) (Dk. 68 Yusuf x)

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (x) - Uğur Aslan (xx), Tufan (x), Gökhan (xx), Volkan (x), Alperen (x) (Dk. 82 Muharrem), Yılmaz (x) (Dk. 65 Uygar x), Azad (xx), Sinan (x) (Dk. 46 Erman x), Özgürcan (xx) (Dk. 58 Batuhan x), Eren (x) (Dk. 56 Cengiz x)

GOLLER: Dk. 62 Berke, Dk. 90 Tunç ( Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Saruhan, Eycan, Onur, Enes ( Bucaspor 1928) - Alperen, Azad (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun son haftasında Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayan Bucaspor 1928, rakibini 2-0 yenmesine rağmen Play-Off vizesi alamadı. Rakipleri Isparta 32 Spor ve Anagold 24Erzincanspor'un kazanmasıyla ilk 5 dışında kalan sarı-lacivertliler, büyük üzüntü yaşadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Berke 62'nci dakikada skoru 1-0'a getirdi. Tunç 90'ıncı dakikada tabelayı 2-0 yaptı. Bucaspor bu sonuçla 53 puana yükseldi ve sezonu 7'nci basamakta bitirdi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Bucaspor, Bozkurt, Aydın, Cuma, Spor, Haberler

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