Tarsus İdman Yurdu: 2-0

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Servet Bozkurt (xx)

SARI KARTLAR: Saruhan, Eycan, Onur, Enes ( Bucaspor 1928) - Alperen, Azad (Tarsus İdman Yurdu)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun son haftasında Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayan Bucaspor 1928, rakibini 2-0 yenmesine rağmen Play-Off vizesi alamadı. Rakipleri Isparta 32 Spor ve Anagold 24Erzincanspor'un kazanmasıyla ilk 5 dışında kalan sarı-lacivertliler, büyük üzüntü yaşadı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Berke 62'nci dakikada skoru 1-0'a getirdi. Tunç 90'ıncı dakikada tabelayı 2-0 yaptı. Bucaspor bu sonuçla 53 puana yükseldi ve sezonu 7'nci basamakta bitirdi.

Demirören Haber Ajansı / Spor