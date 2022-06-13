Tarık Aksar: "Kartal Kayra için Beşiktaş'a teklif yaptık" - Haberler

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Tarık Aksar: "Kartal Kayra için Beşiktaş'a teklif yaptık"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tarık Aksar: 'Kartal Kayra için Beşiktaş'a teklif yaptık'

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Kartal Kayra Yılmaz'ı kiralamak için Beşiktaş'a teklif yaptıklarını söyledi.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Kartal Kayra Yılmaz'ı kiralamak için Beşiktaş'a teklif yaptıklarını söyledi. Başkan Aksar, kaleci transferi konusunda da Rizespor'dan Tarık Çetin ile görüştüklerini ancak oyuncunun başka bir takımla anlaşma sağlamasından dolayı farklı isimlere yöneldiklerini belirtti.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Öncelikle kadro planlamasıyla ilgili konuşan Aksar, "Sistemimize uygun futbolcular alacağız. Çok büyük paralar harcamayacağız. Bize katkı sağlayacak, bizim için koşacak, mücadele edecek futbolcuları kadromuza katacağız" dedi.

"Kartal için Beşiktaş'a teklif yaptık"

Geçtiğimiz sezonu da takımda kiralık olarak geçiren ve şampiyonlukta önemli katkısı olan Kartal Kayra Yılmaz'ı tekrar kiralamak için Beşiktaş'a teklif yaptıklarını aktaran Başkan Aksar, "Biz onunla devam etmek istiyoruz. Kartal da bizimle devam etmek istiyor. Teklifimizi yaptık, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaleci için 3-4 adayımız var"

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, kaleci transferi için de çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Rizespor'dan Tarık Çetin ile görüştük. Ancak sanırım oyuncu başka bir kulüple anlaşma sağlamış. Bu yüzden farklı isimlere yöneldik. 3-4 kaleci ile görüşüyoruz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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