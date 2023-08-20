Tarihlerinde bir ilk! Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya, İngiltere'yi 1-0 mağlup ederek ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan İspanya, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ GARCIA ATTI

İspanya, rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı. Karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golü, 29. dakikada Olga Carmona Garcia attı.

PENALTI KAÇTI

İspanya ayrıca Jenifer Hermoso ile 69. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından İspanya, ilk finalinde kupaya uzanmayı başardı.

10 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDECEKLER

İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu. İspanya kupayla birlikte 10, İngiltere ise 7.5 milyon dolar para ödülü alacak.