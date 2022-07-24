Tarihi maç panelle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk'ta belirttiği, Kurtuluş Savaşı esnasında 28 Temmuz 1922'de düzenlenip, arka planında Büyük Taarruz'un planlarının yapıldığı Akşehir'de oynanan tarihi futbol maçı panelle anılacak. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Spor Tarihi Araştırmaları Derneği, "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı" etkinlikleri kapsamında, "Yüzyılın Maçı" adı altında bir panel düzenleyecek. Panele İzmirli araştırmacı Bedri Cumhur Doğu da konuşmacı olarak katılıp bilgileri aktaracak. Maçın oynandığı 28 Temmuz 1922'ye ithafen 28 Temmuz 2022 Perşembe günü yapılacak panel, "Yüzyılın Maçından Yüzyılın Zaferine Milli Mücadele ve Futbol" başlığıyla Marmara Üniversitesi Kadıköy Göztepe Yerleşkesi'nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İzmirli araştırmacı Bedri Cumhur Doğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Temmuz 1922'de Konya Akşehir'de komutanları bir araya getirmek ve Büyük Taarruz kararını almak için düzenlediği gizli toplantıya vesile olan futbol maçının ülkemizin kaderini değiştiren çok önemli tarihi bir olay olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Paşa'nın o dönemde düşmana son darbeyi indirmeye hazırlanırken, taarruzun yeri ve tarihini son derece gizli tutmaya özellikle dikkat çektiğini hatırlatan Doğu, "Atatürk, Batı Cephesi komutanlarını Akşehir' de toplamak için ilginç bir bahane buldu. Futbol o dönemler orduda yaygın bir spor olmuştu. Tatil günleri alaylar, tümenler birbirleri ile kıran kırana maçlar yapıyorlardı. Cephe karargahı futbol takımı ile kolordular karmasının 28 Temmuz 1922 Cuma günü Akşehir'de maç yapmaları kararlaştırılmıştı ama bu maç öyle sıradan bir maç değildi" dedi. Doğu, "Atatürk bunu nutukta da dile getirmiş ve, '28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra yaptırılan bir futbol maçını görmeleri ileri sürülerek, ordu komutanları ve bir takım kolordu komutanları Akşehir'e çağrıldı. 28/29 Temmuz gecesi komutanlarla genel olarak saldırı konusunda görüştüm' demişti. O güne kadar subaylar Akşehir'de toplanmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve diğer komutanlar toplantıdan önce bir araya gelip, taarruz planını yaptılar. Ama bu toplantı bir futbol maçının gölgesinde yapılmıştı. O maçta da cumhuriyet öncesinde Fenerbahçe'nin, cumhuriyet sonrasında ise Karşıyaka'nın ilk kalecisi olan Kuva-yı Milliye kahramanı Kenan bey de görev yapmıştı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor