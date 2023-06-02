Tarihi Konya Lisesi'ne Spor ve Konferans Salonu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi Konya Lisesi bahçesindeki konferans ve spor salonu inşaatında çalışmalarına devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan tesisin yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi Konya Lisesi bahçesindeki konferans ve spor salonu inşaatında çalışmalara devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Lisesi'nin yaklaşık bir buçuk asırlık eğitim hayatıyla hem kentte, hem Türkiye'de saygın bir konumda olduğunu belirtti.

Altay, bu kapsamda tarihi lisenin ihtiyacı doğrultusunda bahçesinde yapımına başladıkları spor salonu ve konferans salonu inşaatının hızla devam ettiğini aktardı.

Kaba inşaatını tamamladıkları tesisi yeni eğitim - öğretim dönemine yetiştireceklerini vurgulayan Altay, "Ülkemize hizmet etmiş birçok insanı yetiştiren ve şehrimizin en güzel okullarından olan Konya Lisesi'nde öğrencilerimizin hem spor yapabileceği hem de okulun eğitim faaliyetlerinde kullanabileceği bu tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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