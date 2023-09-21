Tarihi Alan'da Uluslararası Gelibolu Maratonu başlıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2'nci Yüzyıla Omuz Omuza' sloganıyla Gelibolu Maratonu'nun bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek. Maraton için düzenlenen lansmanda bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bu maratonda her yıl olduğu gibi harika bir tematik parkurda ve dünyanın en güzel parkurunda insanlarımız koşacak. Yine bir kez daha Tarihi Alan buluşma noktası olacak" dedi.

Uluslararası Gelibolu Maratonu 7 yıldır binlerce sporcuyu Tarihi Alan'da ağırlıyor. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Gelibolu Maratonu için Anadolu Hamidiye Tabyası'nda basın lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Lansmanda maraton hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan'da bir etkinliğin daha heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Tarihi Alan ile ilgili bizim bir hayalimiz vardı; Türkiye'nin, hatta dünyanın buluşma noktası haline getirmek. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'ye herkes gelsin anlayışıyla burada etkinlikler yapıyoruz. Bir güzel etkinliği daha 24 Eylül'de Pazar günü hep beraber gerçekleştireceğiz. Tarihi Alan'da Gelibolu Maratonu'nu hep beraber yapacağız. Bu maratonda her yıl olduğu gibi harika bir tematik parkurda ve dünyanın en güzel parkurunda insanlarımız koşacak. Yine bir kez daha Tarihi Alan buluşma noktası olacak. Binlerce sporcu Tarihi Alan'a gelmiş olacak. 14 farklı ülkeden sporcunun katılacağı maratonda binlerce yarışmacı olacak. 2 bin civarında sporcu gelecek. Halk yürüyüşüyle beraberde 3 bin 500 kişi Pazar günü Tarihi Alan'da buluşmuş olacak. Çanakkale Boğazı'nın kıyısında yeşilliğin içerisinde burada hep birlikte Çanakkale ruhunu teneffüs ederek ve bu seneki ana fikrimiz etrafında omuz omuza hep beraber o güzelliği yaşayarak, Çanakkale kahramanlığını düşünerek bir zaman geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Gelibolu Maratonuna bu sene 14 farklı ülkeden 2 bin 237 sporcu kayıt yaptırdı. 4 Kategoriden oluşan Uluslararası Gelibolu Maratonu 24 Eylül Pazar günü Saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başlayacak.

Bu sene maratona şu ana kadar 67 kişi maraton koşucusu, 290 kişi yarı maraton koşucusu, 680 kişi 10 kilometre koşucusu ve bin 200 kişi halk koşusuna ( 1915 metre ) katılacak. 14 Farklı ülkeden gelecek koşucular doğa ile iç içe olan Tarihi Alan'da spor etkinliği için bir araya gelecek.