Taraftarlar stat önünde renkli görüntüler oluşturdu

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Estadio do Dragao Stadyumu'nun önünde büyük coşku yaşadı.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto'da Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takım taraftarları stadyum önünde renkli görüntüler oluşturdu. Bir grup ay-yıldızlı taraftarlar, "Türkiye" sloganları atarak maç öncesi büyük coşku yaşadı. - PORTO

İhlas Haber Ajansı / Spor