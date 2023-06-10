Taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Taksim'de Eğlendi

Ömer HASAR / UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde taraftarlar Taksim Meydanı ve Nevizade Balık Pazarı'nda toplanarak, tezahüratlar eşliğinde eğlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bu akşam 22.00'da İngiliz ekibi Manchester City ve İtalyan ekibi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Her iki takımın taraftarlarının bir kısmı, stat yolculuğu öncesinde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda toplandı. Bir grup Manchester City taraftarı ise Nevizade Balık Pazarı'nda yer alan bar ve restoranlarda tezahüratlar eşliğinde eğlendi. Bazı taraftarların metro ile Yenikapı'da bulunan Şampiyonlar Ligi Festival Alanı'na hareket ettiği görüldü.

"BU BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL"

"FİNAL İÇİN HEYECANLIYIM"

Ailesi ve arkadaşlarıyla maç öncesinde Taksim'e gelen Manchester City taraftarı Catherine Tyster, "İstanbul harika, muhteşem bir seyahatti. Final için heyecanlıyım, gerginim. Dün akşam turla boğazın iki yakasını, Asya ve Avrupa'nın her yerini gördük, çok büyük bir şehir. Maç için asla skor tahmini yapmayacağım. Takımıma her zaman güveniyorum" ifadelerini kullandı.