Taraftarlar Ali Koç'un önünü kesti, forvet istedi! Başkanın cevabıysa çok konuşuldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Bir taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u durdurup, forvet transferi yapmasını istedi. Ali Koç ise genç taraftara, "1 tane mi, 2 tane mi" cevabını verdi. Kameralara yansıyan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ali Koç ile taraftarların eğlenceli diyalogu sosyal medyada gündem oldu. Genç bir Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan forvet transferi yapmasını istedi ve bu anları kayda aldı.
ALİ KOÇ'TAN GÜLDÜREN CEVAP
Arabasıyla seyir halinde olan Ali Koç'u durduran taraftar, "Forvet getir başkanım n'olur!" diye seslendi. Ali Koç ise, "1 tane mi, 2 tane mi?" diyerek genç taraftarı güldürdü. Bu anlar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.