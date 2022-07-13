Taraftarlar Ali Koç'un önünü kesti, forvet istedi! Başkanın cevabıysa çok konuşuldu

Ali Koç ile taraftarların eğlenceli diyalogu sosyal medyada gündem oldu. Genç bir Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan forvet transferi yapmasını istedi ve bu anları kayda aldı.

ALİ KOÇ'TAN GÜLDÜREN CEVAP

Arabasıyla seyir halinde olan Ali Koç'u durduran taraftar, "Forvet getir başkanım n'olur!" diye seslendi. Ali Koç ise, "1 tane mi, 2 tane mi?" diyerek genç taraftarı güldürdü. Bu anlar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.