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Taraftar sahaya girdi, ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Taraftar sahaya girdi, ortalık karıştı

Ağrı Süper Amatör Ligi Play-off turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençler Birliği Spor maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

DİYADİN, AĞRI (İHA) - Ağrı Süper Amatör Ligi Play-off turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençler Birliği Spor maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Patnos İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırdı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken maç yaklaşık bir saat durdu. Polisin olaylara müdahale edip taraftarları saha dışına çıkarmasının ardından devam eden karşılaşma, ev sahibi Patnos Gençlik Sporun 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Diyadin Gençler Birliği takımı sahayı polis kontrolünde terk etmek zorunda kalırken olayların maç sonunda da devam etmesi üzerine polis biber gazı kullandı. - AĞRI

Taraftar sahaya girdi, ortalık karıştı

Taraftar sahaya girdi, ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyadin, gençlik, Patnos, Ağrı, Spor, Haberler

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