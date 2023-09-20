- Tanju Çolak, Şanlıurfa'ya hayran kaldı

ŞANLIURFA - Eski milli futbolcusu Tanju Çolak ile bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yetenekli çocukların keşfedilip Süper Lig takımlarına katılımlarını sağlamak amacıyla kentte Tanju Çolak Futbol Okulu kurulacağının müjdesini verdi. 15 yıl önceki Şanlıurfa ziyaretinde kentin büyük bir köy olduğunu dile getiren Çolak, Başkan Beyazgül ile birlikte kentte değişim yaşandığını ve şehir haline geldiğini söyledi.

Eski milli futbolcular Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Ahmet Dursun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya geldi. Sakıb'ın Köşkünde gerçekleşen görüşmede Başkan Beyazgül, Şanlıurfalı çocuklara müjdeler verdi.

Kültür, Sanat ve Gastronominin yanı sıra kentin spor şehri olması yönünde tesisleşme sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte 10 dönüm alan üzerinde kurulacak olan Tanju Çolak Futbol Okulu müjdesini verdi.

Daha önceki Şanlıurfa ziyaretinde kentin büyük bir köy olduğunu dile getiren Çolak, Başkan Beyazgül ile birlikte kentte değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade ederek, "Şanlıurfalı çocuklar için kente geleceğim. 15 yıl önce Şanlıurfa köy diyordum ama artık şehir olmuş, 2 buçuk milyonu aşmış. Şanlıurfa böyle güzel ve değerli bir başkana sahip ve herkesin önünde söz de verdi. 10 dönüm alan üzerinde saha yap, tesis yap, Tanju Çolak Futbol Okulu'nu açacağım burada. Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın misafirperverliğinin her şeyin üzerinde olduğunu ifade eden Çolak, çocuklar için mücadele eden Başkan Beyazgül'ü tanımaktan mutlu olduğunu söyledi.

Tanju Çolak Futbol Okulu ile birlikte Şanlıurfalı çocukların hayallerini gerçekleştireceklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bu gün gerçekten çocuklarımız için Şanlıurfa'mız için bir ivme günüdür, bir enerji günüdür. Çocuklarımız bunu beklemiyorlardı ama Tanju Çolak bunu düşündü buraya geldi. Şimdi çocuklarımız heyecan içerisindedir. Gelecekleri için daha güzel hayaller kuracaklarına inanıyorum ve o hayallerin gerçekleşmesi için de Tanju Çolak buradadır" diye konuştu.