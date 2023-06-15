Tanju Çolak: Samsunspor'un geleceği altyapıda

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un geleceğinin altyapı olduğunu söyledi.

Çolak, Atakum Ortaokulu'nda düzenlenen söyleşiye katıldı.

Samsunspor'un 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkmasının sevindirici olduğuna işaret eden Çolak, "Süper Lig'de kalıcı olmak için altyapıya önem verilmesi lazım. Samsunspor'un geleceği altyapıdır. Altyapısından onlarca futbolcuyu Türk futboluna kazandırmıştır. Transferlerle Samsunspor ayakta kalamaz. Yani altyapıda oyuncu yetiştirmek, altyapı çok önem vermek gerekiyor." dedi.

Çolak, altyapıdaki başarının Samsunspor'u başarıya taşıyacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Umarım Samsunspor yeniden Türk futboluna yıldız oyuncular kazandırır. Buna hem Samsunspor'un hem de Türk futbolunun ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Türkiye A Milli Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için Samsun'da Galler ile karşılaşacak. Samsun'umuzun A Milli Takıma güzel ev sahipliği yapacağını düşünüyorum. Samsun'da bugüne kadar A Milli Takım hiç resmi maça çıkmadı. Samsun'da ilk resmi maçını kazanacağına inanıyorum."

Daha sonra Çolak, sınıflar arası oynanan futbol turnuvasında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını verdi.